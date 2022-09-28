Россияне, не желающие воевать в Украине, могут просить убежища в США

По словам пресс-секретаря Белого дома, Соединенные Штаты готовы рассмотреть просьбы об убежище от россиян, не желающих принимать участие в «непопулярной» войне, развязанной Владимиром Путиным, пишет Русская Служба “Голоса Америки”.

Соединенные Штаты приветствуют россиян, ищущих убежища от мобилизации на войну в Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Жан-Пьер ответила на вопрос журналиста, который попросил ее прокомментировать сообщения о тысячах мужчин призывного возраста, которые сейчас бегут из России в соседние страны или даже наносят себе увечья, пытаясь избежать призыва на военную службу.



«Я знаю, что Белый дом видит разницу между российским правительством и российским народом. Может ли президент что-либо сказать отчаявшимся людям, которые пытаются бежать из страны?» — спросил репортер.



«Мы наблюдаем уличные протесты в России, мы видим, как люди подписывают петиции, и я думаю, что они посылают нам очень четкое сообщение о том, что эта война, которую начал Путин, непопулярна, — ответила Жан-Пьер. — В России есть люди, которые не хотят ни воевать в путинской войне, ни умирать за нее».



«Мы считаем, что люди, вне зависимости от их национальности, могут подать заявление о предоставлении убежища в Соединенных Штатах, и их заявления будут рассмотрены в каждом конкретном случае. Мы приветствуем всех, кто ищет убежища, и они должны это делать», – заявила Карин Жан-Пьер.



Монголия, Грузия и Казахстан приняли на себя основную волну новых беженцев – в основном мужчин призывного возраста, которые хотят избежать мобилизации для участия в военных действиях. Власти Грузии сообщили, что количество людей, ежедневно пересекающих российскую границу, удвоилось менее чем за неделю.



Людям, бежавшим из России в Монголию, пришлось стоять в очередях на погранпереходах более десяти часов. Россиянин Алексей рассказал агентству «Рейтер», что он оставил дома жену и детей.



«Рейтер» цитирует слова Алексея, который сказал: «Мы не боимся, но почему мы должны воевать в Украине, почему? Если бы другие страны напали на Россию, мы бы воевали за свою страну. Но зачем мы идем в Украину? Ради чего?»