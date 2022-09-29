Представители армянской диаспоры занимались контрабандой наркотиков в тюрьму

Офис шерифа округа Плейсер публикует результы нашумевшего в 2020 году дело, решение по которому было недавно оглашенов местном суде. Речь идет о контрабанде наркотиков в калифорнийскую тюрьму членами армяноязычной группировки.

В июле 2020 года сотрудник одного из исправительных учреждений штата перехватил опиаты, которые были отправлены по почте в тюрьму Оберн. В течение следующих двух месяцев Управление исправительных учреждений перехватило еще четыре письма с субоксоном.

Расследование показало, что Мовсес Дермишян, заключенный в то время, работал с Давидом Балабекяном, который проживал в районе Лос-Анджелеса, чтобы доставить субоксон в тюрьму через USPS. Затем заключенный Мовсес Дермишян и заключенный Монг Ян вместе продавали наркотики и собирали долги в тюрьме.

В пятницу, 16 сентября 2022 года, суд присяжных округа Плейсер признал Давида Балабекяна виновным по всем десяти пунктам обвинения в хранении с целью продажи и контрабанде наркотиков в пенитенциарное учреждение. Его приговор еще не вынесен, и ему грозит до восьми лет в Калифорнийском департаменте исправительных учреждений и реабилитации.

Балабекян, который вышел из-под стражи, был заключен под стражу и в настоящее время находится в тюрьме Оберн.

Перед судом присяжных Монг Ян признал себя виновным в уголовном преступлении за контрабанду наркотиков в пенитенциарное учреждение и был приговорен к трем годам лишения свободы Департаментом исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии.

Мовсес Дермишян также до суда признал себя виновным в нарушении правил хранения контролируемых веществ для продажи и будет отбывать два года в окружной тюрьме.