В Телеграме призывают американцев выходить на улицы в поддержку России

“Мы анонсируем народные протесты в поддержку американской полиции и против войны с Россией. Выходите на главную площадь своего города 30 сентября в 18:00. Мы начинаем борьбу против фашистов, захвативших власть, и пойдем до конца. Приносите с собой флаги США и России. Скажем «нет» войне с русскими!” – говорится в паблике телеграм-канала “Свободные Штаты Америки”.

В посте “Вставай, Техас” автор канала объявляет о “народном сходе около городской ратуши Остина 30 сентября в 18:00.

“Он (сход – SlavicSac.com) будет посвящен протесту в отношении войны США и РФ, а также за свободу нашей страны от демократов. Присоединяйтесь к нам, техасцы. Приносите с собой флаги США, РФ, антивоенную символику”, – говорится в сообщении.

Другой телеграм-канал повествует о якобы проведенном слете русскоязычных калифорнийцев, на котором, было решено: “публично выражать поддержку в СВО и вешать на машины Z и другие знаки”.

“Автор канала с ником Роберт Райт сообщил, что сход решил также о необходимости проведения “митингов и демонстраций с целью массового удара американских и польских войск по украинским”.

“Нужно будет поделить Украину между Россией и Польшей и жить в мире. В конце глава общины русских Калифорнии сказал отличный лозунг: «Za мир между Россией и Америкой без Украины», – написал Райт.

Подобные акции планируются в других странах мира, включая Казахстан и Грузию.

Подтвердить аутентичность данных аккаунтов (как и описываемых событий) и получить комментарий со стороны их авторов “Славянскому Сакраменто” не удалось.