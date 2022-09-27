Meta: «Сорвана масштабная операция влияния России в Facebook»

В сообщении, опубликованном во вторник, Meta объявила, что удалила две масштабные сети, связанные с Китаем и Россией, за «скоординированное недостоверное поведение».

«Мы отключили две несвязанные сети в Китае и России за нарушение нашей политики против скоординированного недостоверного поведения», – говорится в сообщении компании Meta.

Согласно официальному релизу, операция влияния китайского происхождения проводилась на нескольких платформах социальных сетей и была первой, нацеленной на внутреннюю политику США в преддверии промежуточных выборов 2022 года и внешнюю политику Чехии в отношении Китая и Украины.

«Российская сеть — крупнейшая в своем роде, которую мы разрушили с начала войны на Украине — нацелена в первую очередь на Германию, Францию, Италию, Украину и Великобританию. Публикуемые посредством сети материалы, рассказывали о войне и ее влиянии через сети из более чем 60 веб-сайтов, которые выдавали себя за легитимные новостные организации.

«Сегодня мы делимся своими выводами о двух тайных операциях влияния — из Китая и России — которые мы закрыли за нарушение нашей политики против скоординированного недостоверного поведения. Мы поделились информацией с нашими коллегами из технологических компаний, исследователями в области безопасности, правительствами и правоохранительными органами, чтобы те тоже могли принять соответствующие меры, – сообщил представитель Meta. – Мы удалили крупную сеть, созданную в России и нацеленную в первую очередь на Германию, а также на Францию, Италию, Украину и Великобританию, с нарративами, посвященными войне в Украине. Операция началась в мае этого года и сосредоточилась вокруг разветвленной сети из более чем 60 веб-сайтов, тщательно выдававших себя за законные веб-сайты новостных организаций в Европе, включая Spiegel, The Guardian и Bild. Там они размещали оригинальные статьи, в которых критиковали Украину и украинских беженцев, поддерживали Россию и утверждали, что западные санкции против России приведут к обратным результатам. Затем, люди, стоящие за созданием этого контента, продвигали эти статьи, а также оригинальные мемы и видеоролики YouTube во многих интернет-сервисах, включая Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, на сайтах петиций Change.org и Avaaz и даже в LiveJournal. На протяжении всего нашего расследования, в то время как мы блокировали подозрительные домены, их владельцы пытались создать новые веб-сайты, практикуя настойчивость и инвестиции в эту деятельность в Интернете. Они работали в основном на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, русском и украинском языках. В некоторых случаях материал «перекочёвывал» на страницы посольств России в Европе и Азии в Facebook».

Сообщается, что расследование «Меты» началось после изучения публичных отчетов журналистов-расследователей в Германии.

Отмечается, что сорванная операция российского происхождения была самой крупной с начала войны в Украине. Она представляла собой «необычное сочетание изощренности и грубой силы». Поддельные веб-сайты и многоязычие требовало как технических, так и лингвистических вложений. С другой стороны, операция в социальных сетях полагалось в основном на грубую рекламу и поддельные аккаунты.