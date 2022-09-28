Посольство США в РФ предупредило лиц с двойным гражданством об опасности быть мобилизованными￼

Ранее Госдепартамент призвал всех находящихся в России граждан США покинуть страну, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Посольство США в России сообщило в среду, что в связи с мобилизацией «Россия может отказаться признавать американское гражданство лиц с двойным гражданством, лишить их доступа к американской консульской помощи, препятствовать их выезду из России и призывать лиц с двойным гражданством на военную службу».



Согласно сообщению Госдепартамента от 15 августа, гражданам США рекомендуется не ездить в Россию или покинуть страну «из-за возможности преследования граждан США со стороны сотрудников российских государственных служб безопасности».



«Проявляйте повышенную осторожность в связи с неправомерными задержаниями», – подчеркивается в документе.



Госдепартамент предупреждает, что американские кредитные и дебетовые карты больше не работают в России, а возможности электронного перевода средств из США крайне ограничены в результате санкций, наложенных на российские банки.



«В связи с дальнейшим вторжением России в Украину все большее число авиакомпаний отменяет рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Кроме того, воздушное пространство вокруг южной части России ограничено, а ряд аэропортов в этом районе закрыт. Граждане США, находящиеся или рассматривающие возможность поездки в районы Российской Федерации, непосредственно граничащие с Украиной, должны знать, что ситуация на границе опасна и непредсказуема. Учитывая продолжающийся вооруженный конфликт, гражданам США настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок по суше из России в Украину. Кроме того, на всей территории России существует вероятность преследования иностранцев, в том числе с помощью нормативных актов, направленных именно против иностранцев», – говорится в сообщении.