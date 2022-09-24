ВойнаИнтервьюИнтересноМнениеНовостиРелигияСтатьиЭксклюзив О кремлевских агентах в США и колбасной религиозной эмиграции Sep 24, 2022 15 FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedinReddItEmailTelegramVKViber ПО ТЕМЕ США примут серьезные меры против России в ответ на «псевдореферендумы» Джо Байден о псевдореферендумах: «это вопиющее нарушение международного права» “Республики будут рвать Россию на части” Шел на остров “Змеиный”, а попал в плен к россиянам Американский военный эксперт: «Я видел, как учат русских солдат. Это ужасно”. Руслан Гуржий и Евгений Тайц – интервью. О епископе Бондаруке, кремлевских агентах и колбасной религиозной эмиграции в США. Война в Украине, оружие и христианских пацифизм. Тыловые крысы и героизм украинской нации.