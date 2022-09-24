По словам пресс-секретаря Белого дома, «США никогда не признают эти территории», на которых Россия решила проводить фиктивные референдумы по вопросу присоединения к РФ, «ничем иным, как частью Украины, потому что они принадлежат народу Украины», передает Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу Белый дом заявил, что США, вместе со своими союзниками и партнерами, готовы принять дополнительные меры, которые будут означать для России «быстрые и серьезные экономические издержки» в ответ на российские псевдореферендумы, направленные на захват части Украины.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прошедшем брифинге назвала проведение фиктивных референдумов на оккупированных Россией территориях Украины «притворством», «вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, лежащих в основе системы международного права», фактически повторив определение, ранее данное этим действиям России президентом США.



Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты «никогда не признают эту территорию ничем иным, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины».



«Мы будем и впредь твердо стоять на стороне народа Украины и продолжать оказывать ему беспрецедентную по объему поддержку в области безопасности, чтобы помочь [украинцам] защитить свою территорию…и свободу», – подчеркнула Карин Жан-Пьер.



Пресс-секретарь Белого дома поделилась информацией о том, что Соединенным Штатам известно, что «российские официальные лица устанавливают целевые показатели явки голосующих и одобрения на референдумах, и что в некоторых регионах они уже установили необходимые цифры явки избирателей и голосования за вхождение в состав России на уровне свыше 75%».



«Так что, Россия торопится провести эти бутафорские референдумы, но это не “акты доверия”… Они – полная противоположность этому. Мы будем и дальше громко говорить об этом», – отметила Карин Жан-Пьер.

Она рассказала также о том, как США оценивают, насколько серьезен Владимир Путин в своей угрозе применения ядерного оружия:

«…мы очень серьезно относимся к этим угрозам, но мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной политики в настоящее время… О последствиях применения ядерного оружия Россией президент [Джо Байден] очень ясно сказал…во время его интервью программе “60 минут”. Это стало бы катастрофой для мира, а Россия стала бы изгоем на мировой арене», – добавила пресс-секретарь Белого дома.



Официальный Киев и Запад сразу же осудили организованные Кремлем референдумы как «сфальсифицированное голосование», результат которого уже предопределен Москвой.