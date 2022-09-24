Президент США Джо Байден выступил с заявлением, осуждающим фиктивные референдумы, проводимые Россией на оккупированных территориях в Украине, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

«Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чем-либо иным, кроме как частью Украины. Российские референдумы – это бутафория, ложный предлог для попыток силой аннексировать части Украины, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН», – сказано в заявлении президента Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Мы будем, – говорится в нем далее, – работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить на Россию дополнительные быстрые и серьезные экономические санкции. Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами во всем мире – и с каждой страной, которая соблюдает основные принципы Устава ООН – отвергают любые сфабрикованные результаты, которые объявит Россия. Мы продолжим поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в обеспечении безопасности, чтобы помочь ему защитить себя, поскольку он мужественно сопротивляется вторжению России».

Ранее с аналогичным заявлением выступили лидеры стран «Большой семерки» (G7): США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии. Они решительно осудили проведение референдумов на оккупированных Россией территориях Украины и подчеркнули, что референдумы в районах, насильственно перешедших под временный контроль России, никоим образом не являются законным выражением воли украинского народа



«Мы, лидеры G7, решительно осуждаем фиктивные референдумы, которые Россия пытается использовать для создания ложного предлога для изменения статуса суверенной территории Украины, которая является объектом продолжающейся российской агрессии», – говорится в совместном заявлении глав государств и правительств крупнейших экономик мира.