До американских выборов осталось полтора месяца. Я приведу лишь несколько причин, почему это важно.

1. УКРАИНА

Все демократы в Конгрессе голосуют за поддержку Украины. Большинство республиканцев тоже.

Однако при последнем голосовании в мае 57 трампистов в Палате представителей и 11 сенаторов проголосовали против. Но давление со стороны трампистов перестать помогать Украине и поддержать Путина только растёт.

Сам Трамп уже несколько раз открыто выступал против финансовой поддержки Украины и даже восхищался Путиным, о чём я неоднократно писал. Реакция Трампа на последний пакет помощи Украине до сих пор висит на его сайте:

«Демократы отправляют Украине еще 40 миллиардов долларов, пока американские родители изо всех сил пытаются хотя бы прокормить своих детей. Огромный дефицит детской [молочной] смеси, но об этом никто не говорит — это национальный позор. Немыслимо, чтобы в 2022 году американские семьи не могли получить детские смеси для своих детей. Семьи, чьи дети страдают серьезной аллергией и нуждаются в смеси «elemental», находятся в еще более отчаянном и тяжелом положении. Боль, которую переживают матери и отцы, которые буквально не могут обеспечить питанием своих новорожденных и младенцев, является вечным позором для Демократической партии. Америка прежде всего!»

Такер Карлсон, один из главных теле-трампистов, уже несколько раз открыто выступал в поддержку России и лично Путина. 29 августа, за неделю до успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, Карлсон сказал на своём популярном телевизионном шоу:

«Джо Байден призывает Владимира Путина к безоговорочной капитуляции. Вот что странно. По любым меркам, основанным на реальности, Владимир Путин не проигрывает войну в Украине. Он выигрывает войну в Украине, и Джо Байден смотрит на это и говорит, что мы не остановимся, пока вы не предложите безоговорочную капитуляцию».

Победа республиканцев на выборах увеличит количество путинских союзников на Капитолии. Если они получат контроль над Палатой представителей, то новым спикером станет или пресмыкающийся перед Трампом Кевин МакКарти, или истинный трампист. Несмотря на то, что Украину может продолжать поддерживать большинство республиканцев, спикер может просто не выставить украинские законопроекты на голосование.

2. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТРАМПА

Если республиканцы получат большинство в Палате представителей, то расследование попытки государственного переворота будет прикрыто. Члены комиссии 6 января это прекрасно понимают, и пытаются успеть закончить своё расследование до конца года.

Обнадёживает, что Минюст тоже ведёт параллельное расследование. Однако республиканцы в Конгрессе могут этому всячески препятствовать. Могут начать расследование самого Минюста или организовать другие цирковые номера, например с импичментом Байдена каждые 2-3 недели.

Часть расследований ведётся на уровне штата Джорджия и города Нью-Йорк. Республиканский Конгресс не сможет их остановить.

3. ПРАВА ЖЕНЩИН

После того, как Верховный Суд (с тремя трамповскими назначенцами) отменил право на аборт, каждый штат получил возможность принимать свои законы о правах женщин. Во многих штатах аборты уже полностью запрещены или практически запрещены. В нескольких штатах республиканцы не могут договориться между собой, запрещать ли аборты в случае изнасилования или если существует угроза жизни женщины.

Однако республиканцы в Конгрессе теперь говорят о том, чтобы запретить аборты на федеральном уровне тоже. То есть даже если вы живёте в демократическом штате с гарантированным правом на аборт, республиканцы всё равно хотят навязать вам свой новый федеральный запрет.

Эксперты считают, что демократы скорее всего потеряют контроль над Палатой представителей. Контроль в Сенате тоже не гарантирован.

Если вы граждане США, голосуйте. Если не можете попасть в избирательный участок, во многих штатах можно проголосовать по почте. Если вы можете помочь финансово, найдите кандидатов, которым нужна помощь. Если у вас есть время и силы, вы можете стать добровольцами в предвыборной кампании.

Если вы не граждане США, напомните своим американским друзьям, насколько это важно.

Если нужна помощь с голосованием или есть вопросы, я с удовольствием отвечу и помогу.

Dmitry Abramson