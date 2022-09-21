Байден: «России никто не угрожал, и никто, кроме России, не искал конфликта»￼

Об этом президент заявил в выступлении на сессии Генассамблеи ООН, передает VOA.

«Никто не угрожает России, кроме самой России», – заявил в среду президент Джо Байден, выступая на 77 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Президент обвинил Россию в нарушении основных принципов членства в ООН в связи с вторжением в Украину и констатировал, что Москва безответственно угрожает применить ядерное оружие.

Байден подверг критике Владимира Путина за развязывание неспровоцированной войны.



«Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся в суверенное государство в попытке стереть его с карты мира. Россия бессовестно нарушила основные положения Устава ООН, — заявил Байден. «… Сегодня президент Путин выступил с открытыми угрозами (применения) ядерного (оружия), что является безрассудным пренебрежением обязательствами режима нераспространения».

Американский президент напомнил, что «ядерную войну нельзя выиграть».



Байден сказал, что «Кремль организовывает фиктивный референдум, пытаясь аннексировать части Украины, что является чрезвычайно серьезным нарушением Устава ООН» и что Путин оправдывает это тем, что «России угрожали».



Президент подчеркнул, что это неправда: «России никто не угрожал, и никто, кроме России, не искал конфликта. На самом деле мы предупреждали, что это произойдет».



Байден также отметил, что США хотят, чтобы эта война закончилась. Но никто не имеет право силой отнимать у суверенных государств территорию.



«Поэтому страны, решившие отстаивать принципы и убеждения, которые мы обязались защищать, как члены Организации Объединенных Наций, должны быть твердыми и непоколебимыми в своей решимости в поддержке Украины, которая имеет те же права, что и любая суверенная страна, которая солидарна с Украиной против российской агрессии», — пояснил глава Белого дома.

«CША, вместе с нашими союзниками и партнерами, делают все, чтобы Россия ощутила цену своим действиям, чтобы защитить от ее возможных атак территорию стран НАТО, а таже чтобы привлечь Россию к ответственности за зверства и военные преступления, — сказал президент…. — Если страны смогут удовлетворять свои имперские амбиции без последствий (для себя), то мы поставим под угрозу все то, что было положено в основу ООН… Мы солидарны с Украиной».



«Тем временем Россия распространяет ложь, пытаясь свалить вину за продовольственный кризис, на санкции, введенные многими странами в мире, за агрессию против Украины», —сказал глава Белого дома. — Так вот, позвольте мне прояснить кое-что. Наши санкции прямо разрешают России экспортировать продукты питания и удобрения, без ограничений. Это война России усугубляет продовольственную безопасность, и только Россия может положить этому конец».

Напомним, что ежегодные общие дебаты дают участникам Генеральной Ассамблеи возможность обсудить проблемы регионального и глобального значения.

Как сообщалось ранее, на полях ассамблеи Байден встретится с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



В нынешнем году сессия Генассамблеи проходит на фоне войны России против Украины, продовольственного кризиса, инфляции и перебоев с поставками газа.



Напомним, что ранее в среду президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. До этого Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки к Уголовному кодексу, дополняющие УК РФ понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также ужесточающие наказание за дезертирство. Поправки также вводят сроки за добровольную сдачу в плен и мародерство.



Напомним, что марионеточные ДНР и ЛНР, которые Путин признал независимыми незадолго до вторжения, а также Херсонская область и территории Запорожской области, находящиеся под контролем России (в них не входит крупнейший город региона, Запорожье) практически одновременно выступили с запросом о проведении референдума о присоединении к России.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, что запланированные Москвой референдумы не сыграют никакой роли.



«Россияне могут делать все, что хотят. Это ничего не изменит», – сказал Кулеба, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд во вторник.



Западные союзники Украины в понедельник заявили, что референдумы не будут признаны международным сообществом.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также назвал референдумы «фиктивными», «не имеющими легитимности и не меняющими характер агрессивной войны России против Украины».



«Это – дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», – заявил Йенс Столтенберг в «Твиттере» во вторник.