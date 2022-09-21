Кирби: путинская «частичная мобилизация» — признак того, что война в Украине дается ему с трудом

Представитель Совета национальной безопасности констатирует, что президент РФ сталкивается с проблемами нехватки живой силы, передает VOA.

По словам официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, частичная военная мобилизация, объявленная Путиным, — признак того, что война в Украине дается ему с трудом. «И мы это знаем», — сказал Кирби в среду утром у интервью телекомпании ABC News.



«[Путин] потерял десятки тысяч человек. У них на поле боя ужасный боевой дух, и до сих пор не решены вопросы координации (действий) подразделений на поле боя, (вопросы) командования и управления. У них проблемы с дезертирством, и они заставляют раненых возвращаться в бой», — добавил Кирби. «Поэтому очевидно, что (ресурсы) живой силы для него [Путина] — это проблема, он чувствует себя не в своей тарелке, особенно в этом северо-восточном районе Донбасса».



Ожидается, что в ходе частичной мобилизации будет призвано около 300000 российских резервистов, что, как отметил Кирби, «много».



«Это почти в два раза больше, чем [Путин] выделил на войну в феврале», — сказал Кирби. Он также заявил, что последние ядерные угрозы Путина «типичны», но что США и их союзники по-прежнему воспринимают их «серьезно».



«Мы всегда должны серьезно относиться к такого рода риторике», — отметил Кирби. По его словам, «так говорить безответственно для ядерной державы но это неудивительно, после того, что он [Путин] говорил последние семь месяцев, и мы относимся к этому серьезно».



«Мы следим, насколько это возможно, за их стратегическим положением [ядерных сил России], чтобы, если потребуется, изменить свои. Мы не видели пока никаких признаков того, что это требуется прямо сейчас», — сказал Кирби.



И если Россия действительно применит ядерное оружие, то, как подчеркнул Кирби, «будут серьезные последствия».



По поводу планов России аннексировать удерживаемые войсками РФ регионы Украины и попытаться политически узаконить это с помощью фиктивных референдумов в ближайшие дни, Кирби напомнил, что США по-прежнему будут считать эти районы украинской территорией.



«Мы будем продолжать поддерживать Украину в области безопасности и финансовой помощью, как сказал президент Байден, столько, сколько потребуется», — добавил Кирби. — Это украинская территория. Неважно, какой фиктивный референдум они (российские оккупационные власти) проводят или какие голоса у них есть, это все равно украинская территория».

Напомним, что ранее госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что тот факт, что Россия устраивает референдумы на территории Украины, а также то обстоятельство, что Владимир Путин рассматривает возможность мобилизации во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, свидетельствует о его «крайнем презрении и пренебрежении»» к ООН.



«Сами принципы, которые мы собрались здесь [в ООН] отстаивать на этой неделе в хартии суверенитета, независимости, территориальной целостности, — это как раз то, на что Россия яростно нападает, — сказал Блинкен, — в том числе —посредством попыток провести эти референдумы и привлечения еще больших сил для захвата суверенной территории Украины».



По словам Блинкена, неудивительно, что Россия предпринимает эти шаги сейчас, после недавних потерь на полях сражений.



«В последние недели мы наблюдаем значительные успехи Украины в отвоевании своей земли, захваченной российскими войсками (в период, начиная) с 24 февраля». Как напомнил Блинкен, «сейчас даже некоторые из ближайших партнеров России выражают глубокую озабоченность по поводу того, что делает Россия, и… (того), как эти действия влияют на страны всего мира».



Блинкен вновь подтвердил, что США никогда не признают фиктивные референдумы на Украине, проводимые Россией, равно как и любые шаги РФ, направленные на аннексию украинской территории.