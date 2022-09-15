Члены клана Кадырова попали в новый санкционных список США

В рамках ответа на войну России против Украины Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список 22 физических и 2 юридических лица, в том числе несколько лиц, которые содействовали правительству Российской Федерации. В число тех, кто попал в список, также включена оперативная группа «Русич», неонацистская военизированная группа, которая участвовала в боевых действиях вместе с российскими военными на Украине, а также как два ее старших руководителя.

Рамзан Ахматович Кадыров, лидер Чеченской Республики в России, мобилизовавший чеченцев на войну в Украине, также попал под санкции, как и значительная часть его родственников и партнеров. Публично назвав себя «пехотинцем» Путина, Кадыров был повышен до звания «генерал-лейтенант» за свою роль в дальнейшем вторжении России в Украину. Союзные Кадырову чеченские подразделения действовали в Буче, где российские войска зверствовали и разрушали дома. Кадыров вербуется для участия в военных действиях России через клубы смешанных единоборств, что позволяет ему и его подразделениям продолжать свою деятельность в Украине.

Санкции также коснулись про-кремлевских представителей украинской правозащитной системе, в частности – судей, выносивших политически выгодные для РФ решения.

Минфин также предпринимает дополнительные действия, чтобы отрезать доступ России к ключевой услуге от американских компаний. Сегодня OFAC вынесло постановление, запрещающее экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из Соединенных Штатов услуг квантовых вычислений любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.