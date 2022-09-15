Калифорния будет бороться против дезинформации и теорий заговора

Губернатор Гэвин Ньюсом подписал первый в своем роде законопроект о прозрачности социальных сетей. Данный закон призван защитить калифорнийцев от ненависти и дезинформации, распространяемой в Интернете.

Принятый законопроект члена Ассамблеи Джесси Габриэля потребует от социальных сетей публиковать на своих платформах политику в отношении разжигания ненависти, дезинформации, преследований и экстремизма, а также сообщать данные о соблюдении ими политики.

«Калифорния не будет стоять в стороне, поскольку социальные сети используются для распространения ненависти и дезинформации, которые угрожают нашим сообществам и основополагающим ценностям страны, — сказал губернатор Ньюсом. – Калифорнийцы заслуживают того, чтобы знать, как эти платформы влияют на наш публичный дискурс, и это действие обеспечивает столь необходимую прозрачность и подотчетность политики, которая формирует контент социальных сетей, который мы потребляем каждый день».

«Социальные сети создали невероятные возможности, но также и реальные и непосредственные угрозы нашим детям, уязвимым сообществам и американской демократии, какой мы ее знаем, — сказал член Ассамблеи Габриэль. – Новый закон, наконец, приподнимет завесу и потребует от технологических компаний обеспечить значимую прозрачность того, как они формируют наш общественный дискурс, а также роль социальных сетей в пропаганде разжигания ненависти, дезинформации, теорий заговора и другого опасного контента. Я благодарен губернатору Ньюсому за подписание этого законопроекта и за его лидерство в защите детей и уязвимых сообществ в Интернете».

Впрочем, не все калифорнийцы встретили принятие «закона о прозрачности» социальных сетей с энтузиазмом. Некоторые эксперты высказывают озабоченность чрезмерным вовлечением государства в сфере свободы слова в сети.