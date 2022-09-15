В лесах под Изюмом обнаружили массовые захоронения, оставшиеся после отхода российских войск￼

В лесах под Изюмом (Харьковская область) были обнаружены массовые захоронения, предположительно, гражданских лиц и военнослужащих. В распоряжении Настоящего Времени оказались фотографии захоронений, которые редакции передали украинские журналисты.

На снимках запечатлены захоронения, которые остались после отхода российских войск с территории, находившейся несколько месяцев под их оккупацией.

На некоторых могилах есть венки. На крестах, установленных над местами захоронений, видны надписи: “ВСУ, 17 человек, с морга”, “345”, “412”. Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил подлинность снимков.

В свою очередь, советник главы Минобороны Алексей Копытько сегодня заявил, что “разрушения, нанесенные оккупантами в Изюме, сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв, – минимум с двумя Бучами Киевской области”.

По словам Копытько, на Изюм российские войска “обрушили больше ракет, чем на Мариуполь, хотя населения в Изюме было примерно в 10 раз меньше”. “Есть жилые многоэтажные дома, на которые сознательно сбросили авиабомбы. Сложились целые подъезды. Десятки погибших. Как только наши воины отодвинут фронт чуть дальше на восток, предстоит огромная работа по фиксации и расследованию этих преступлений”, – подчеркнул он.

Ранее о гибели в Изюме не менее тысячи гражданских лиц сообщал депутат Изюмского горсовета Максим Стрельников. “Согласно той информации, которой мы владеем, минимум тысяча местных граждан погибли вследствие военных действий. Но, к сожалению, еще больше людей пострадали, потому что им не смогли вовремя оказать медпомощь. Российские оккупанты еще в марте уничтожили все медучреждения в Изюме”, – заявил депутат.

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