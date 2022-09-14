Калифорния подает в суд на Amazon за антиконкурентную практику

Генеральный прокурор Бонта объявляет о судебном иске против Amazon за блокировку ценовой конкуренции.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сегодня объявил о судебном иске против Amazon, утверждая, что компания душила конкуренцию и вызывала рост цен по всей Калифорнии из-за антиконкурентной практики заключения контрактов в нарушение Калифорнийского закона о недобросовестной конкуренции и Закона Картрайта.

Сообщается, что чтобы не конкурировать по ценам с другими сайтами электронной коммерции, Amazon требует от продавцов заключать соглашения, которые строго наказывают их, если их продукты предлагаются по более низкой цене вне Amazon. В сегодняшнем судебном иске генеральный прокурор Бонта утверждает, что эти соглашения мешают другим интернет-магазинам конкурировать, способствуя доминированию Amazon на рынке онлайн-торговли и нанося ущерб продавцам и потребителям из-за завышенных сборов и более высоких цен.

«В течение многих лет потребители в Калифорнии платили больше за свои онлайн-покупки из-за антиконкурентной практики заключения контрактов с Amazon», — сказал генеральный прокурор Бонта. «Amazon принуждает продавцов к соглашениям, которые искусственно завышают цены, прекрасно понимая, что они не могут позволить себе сказать «нет». Поскольку другие платформы электронной коммерции не могут конкурировать по цене, потребители обращаются к Amazon как к универсальному магазину для всех своих покупок. Это увековечивает доминирование Amazon на рынке, позволяя компании предъявлять все более несостоятельные требования к своим продавцам и взимая с потребителей более высокие расходы на кассах по всей Калифорнии. Реальность такова: многие продукты, которые мы покупаем в Интернете, были бы дешевле, если бы рыночные силы не сдерживались. Сегодняшним судебным иском мы не позволим Amazon подчинить рынок своей воле за счет потребителей в Калифорнии, владельцев малого бизнеса и справедливой и конкурентоспособной экономики».