США опровергли утверждения России о разработке биологического оружия в биолабораториях Украины￼

На совещании по статье V Конвенции о биологическом оружии Вашингтон осудил продолжающуюся российскую кампанию дезинформации, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу, 9 сентября, в Женеве завершилось официальное консультативное совещание по статье V Конвенции о биологическом оружии (КБО), созванное Россией, в котором приняли участие делегации из 89 стран, включая делегацию США во главе с постоянным представителем Соединенных Штатов в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннетом Уордом.



Во вторник Госдепартамент выступил с заявлением по итогам совещания. В заявлении осуждается «российская тактика дезинформации» и «надуманные обвинения (со стороны) России, направленные на дискредитацию мирного сотрудничества США с Украиной».



В ходе совещания США и Украина представили серию презентаций, которые «решительно опровергли абсурдные и ложные утверждения России о разработке США биологического оружия в биолабораториях в Украине».



Представитель Госдепартамента Нед Прайс в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, сообщил, что технические эксперты из делегаций США и Украины представили информацию о сотрудничестве и помощи США, связанную с объектами общественного здравоохранения, биобезопасностью, биозащитой и эпиднадзором за заболеваниями в рамках более широкой Программы США по совместному уменьшению угрозы.



«США и Украина также подчеркнули, что такая деятельность соответствует положениям КБО, в частности Статье X, которая поощряет сотрудничество и помощь со стороны государств-участников, и способствует их дальнейшей поддержке, – говорится в заявлении на сайте Госдепартамента. – Государства-участники подтвердили и поддержали США в этом отношении, причем более 35 из 42 выступивших стран отметили важность такой работы».



США заявили о намерении продолжать выполнять свои обязательства по КБО, в том числе помогая партнерам по всему миру укреплять глобальную безопасность здравоохранения и уменьшать воздействие инфекционных заболеваний.