Война в Украине – последняя фаза окончательного распада Российской империи

Упадок России как империи неизбежен, заявила в эксклюзивном интервью Радио Свобода во время конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве американская писательница и журналистка Энн Эпплбаум.

По ее словам, сейчас из-за войны войны в Украине происходит последняя фаза долгого исторического процесса – окончательного распада Российской империи.

Эпплбаум объясняет, что имперские амбиции у россиян существуют до сих пор, хотя западные страны ожидали, что они уйдут от них еще в 1990-х годах. И именно война против Украины может повлиять на умонастроения масс в России.

«Я думаю, что единственное, что может действительно сработать сейчас, единственное, что действительно изменит сознание россиян, это если они проиграют эту войну и если они поймут, что проиграли», – говорит Эпплбаум.

Историк отмечает, что Россия не ожидала такого сопротивления со стороны украинцев, поэтому сейчас ей приходится вести войну, к которой она не была готова. В пользу Украины также играет то, что военные ВСУ чрезвычайно мотивированы.

«Русские солдаты воюют за деньги, они воюют за некую, возможно, идею имперского величия, но они не воюют за собственные дома и за то, во что они глубоко верят. А украинские солдаты верят. И в этом смысле они в определенном смысле борются больше как партизанское или национально-освободительное движение, чем как государство», – говорит Эпплбаум.

Она напоминает: исторически такие движения чаще всего побеждают.

По состоянию на конец августа, по данным опроса «Левада-центра», 76% россиян поддерживают действия российской армии, развязавшей войну против Украины, пишет VOA.