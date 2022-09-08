Генеральный штаб Украины рапортует о значительных потерях среди российских войск

Речь идет, в частности, о потерях среди российских частных военных компаний.

Согласно информации пресс-службы ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины «Россия потеряла почти 160 средств ПВО, уничтожено более 4550 боевых бронированных машин врага».

По информации представителя Генштаба Украины, число убитых и раненых может превышать 40% от общего состава.

Особенно высокие потери среди наемников противника зафиксированы в на северо-востоке страны в районе Харькова, а также в Донецком направлении.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись на 20 км вперед, освободив 400 кв. км Харьковской области.