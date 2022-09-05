Ожидается рекордное снижение цен на горючее

Ожидается, что цены на бензин продолжат снижение после трехдневных праздничных выходных, поскольку американцы стали меньше ездить и продолжают экономить на топливе.

Цены падали с тех пор, как 14 июня средний национальный показатель на неэтилированный бензин достиг чуть менее 5,02 доллара за галлон. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), в понедельник средняя цена бензина в стране составила 3,79 доллара за галлон.

Однако эксперты предупреждают, что цены могут снова вырасти, если погода и сезон ураганов в конечном итоге повлияют на нефтеперерабатывающие заводы и нарушат производство. В июне средняя цена на горючее выросла до рекордно высокого уровня после вторжения России в Украину 24 февраля.