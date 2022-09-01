NYT: США ввели ограничения на продажу чипов в Россию и Китай￼

Согласно сообщению, новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США ввели ограничения на продажу отдельных высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай, сообщает газета The New York Times.

Согласно ее сообщению, новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices.

По данным издания, последние десятилетия эти технологии применялись в самых мощных суперкомпьютерах, которые использовали учёные и интернет-компании.

Теперь США требуют экспортных лицензий для продажи таких товаров, так как они «могут быть использованы или перенаправлены для военных целей» в Китай или Россию, уточнила The New York Times.