Когда расовая ненависть является преступлением?

В Америке растет расовая и этническая ненависть, углубляется политическая поляризация, недоверие к гражданским институтам, расширяются расовые, этнические и классовые различия.

В Калифорнии законодательный орган штата только что запустил инициативу под названием “Остановить ненависть”, чтобы поддержать некоммерческие организации и этнические СМИ, работающие над решением этой проблемы. Но что такое ненависть, как ее измерить, когда ненависть является преступлением и можем ли мы ее остановить или даже исцелить?

На еженедельном брифинге EMS приглашенные спикеры рассмотрели эти вопросы и ответили на вопросы журналистов:

• Манджуша Кулкарни, директор и соучредитель Stop AAPI Hate

• Бекки Л. Монро, заместитель директора по стратегическим инициативам и внешним связям Калифорнийского департамента гражданских прав.

• Сассана Йи, активист трансформационной справедливости для жертв преступлений на почве ненависти.

• Брайан Левин, директор Центра изучения ненависти и экстремизма, штат Калифорния, Сан-Бернардино

Преступления на почве ненависти и инциденты, связанные с ненавистью, в последние годы участились, вызывая страх и гнев в различных сообществах. Но, по мнению экспертов и защитников гражданских прав, ключом к решению этой проблемы является более широкое участие общественности, а не усиление полиции.

И, говорят они, повышение осведомленности общественности является важным шагом на пути к индивидуальному и общественному исцелению.

“Ненависть не возникает в вакууме, — говорит Бекки Л. Монро. “Если мы действительно собираемся бороться с инцидентами на почве ненависти и преступлениями на почве ненависти, мы должны обеспечить соблюдение всех наших мер по защите гражданских прав.”

Бекки Л. Монро упомянула своего бывшего наставника в Министерстве юстиции Рона Вакабаяси, чья семья была среди примерно 120 000 американцев японского происхождения, отправленных в концлагеря во время Второй мировой войны.

“Раньше он говорил: “Есть причина для надежды, и эта причина на самом деле во всех людях, которые становятся мишенью для ненависти”. Многие общины, имевшие все основания отказаться от этой страны, отказались бросить идею сделать это место более справедливым для всех,” – сказала Бекки Л. Монро.

В ответ на рост числа преступлений на почве ненависти и инцидентов на почве ненависти Департамент гражданских прав Калифорнии запускает инициативу “Калифорния против ненависти”, ресурсную линию и сеть для поддержки жертв, а также для повышения осведомленности о том, что такое преступления на почве ненависти и как о них сообщать, когда они происходят.

Закон штата Калифорния и федеральный закон определяют преступление на почве ненависти как преступное деяние, направленное против отдельных лиц по признаку пола, расы, национальности, религии или политической принадлежности.

Инцидент на почве ненависти, с другой стороны, представляет собой действие, которое, хотя и мотивировано ненавистью, не переходит черту преступности. Типичные примеры инцидента на почве ненависти включают расистские обзывательства или демонстрацию ненавистнических сообщений, направленных против защищенных групп.

Монро говорит, что, хотя инциденты на почве ненависти технически не могут быть преступными действиями, они могут иметь “разрушительное воздействие на человека и общество”, ставших целью.

И хотя имеется достаточно данных о преступлениях на почве ненависти, эксперты говорят, что цифры, вероятно, далеки от реальных.

“Когда вы смотрите на данные, нет никаких сомнений в том, что преступления на почве ненависти растут, но о них также не всегда сообщается,” — пояснила Монро.

ФБР насчитывает чуть более 8 000 преступлений на почве ненависти в год, отметила она, но реальное число может быть ближе к 250 000.

Несоответствие частично объясняется тем, что многие жертвы часто не считают правоохранительные органы безопасным или надежным вариантом, когда дело доходит до сообщения о преступлениях на почве ненависти. По мнению Монро, сосредоточение внимания на стратегиях, ориентированных на сообщества, “поможет нам связать людей с компетентными в культурном отношении ресурсами и поддержкой”.

Еще один фактор связан с правоохранительными органами штатов и местных органов власти, которые не уполномочены предоставлять данные о преступлениях на почве ненависти в ФБР. Фактически, 85% правоохранительных органов, обслуживающих юрисдикции с населением более 100 000 человек в Калифорнии, регулярно не сообщают о преступлениях на почве ненависти в их районе.

По всей стране большинство преступлений на почве ненависти по-прежнему совершают белые мужчины, а большинство жертв — афроамериканцы. Но в последние годы произошел всплеск преступлений на почве ненависти, направленных против американцев азиатского происхождения, латиноамериканцев, мусульман и евреев.

Согласно данным Stop AAPI Hate, с 2020 года произошло 11 000 случаев ненависти, направленных против сообщества американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана (AAPI). Большинство из них произошли в общественных местах и ​​были направлены в основном на женщин и пожилых людей.

Китайцы, корейцы, японцы, филиппинцы и американцы вьетнамского происхождения входят в число наиболее преследуемых групп: 63% случаев связаны со словесными оскорблениями, 16% физическими нападениями и 11% нарушениями гражданских прав.

Директор и соучредитель Stop AAPI Hate Манджуша Кулкарни говорит, что причины этих инцидентов различаются, и поэтому “универсальное решение не работает”. Она добавила: “Полиция не будет ответом. Нам нужна всеобъемлющая инфраструктура гражданских прав по всей стране”.

Stop AAPI Hate в настоящее время продвигает два законопроекта в Законодательном собрании штата Калифорния для работы с должностными лицами штата в трех основных областях: гражданские права, общественная безопасность и равенство в образовании.

Брайан Левин из Центра изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском университете в Сан-Бернадино говорит, что риторика выборных должностных лиц и СМИ способствовала росту числа преступлений на почве ненависти и инцидентов на почве ненависти по всей стране.

“Преступления на почве ненависти против латиноамериканцев в 2018 году были самыми высокими за десятилетие из-за трусливых дискуссий по телевидению,” — отметил Левин, добавив, что число преступлений на почве ненависти, направленных против ЛГБТК-сообщества в Лос-Анджелесе удвоилось, а в том же году выросло на 40% по всей стране, нападения становятся “более злобным и жестоким”.

И хотя Левин согласен с тем, что решения, не связанные с тюремным заключением, являются важным инструментом в борьбе с ростом ненависти, он также отмечает, что в настоящее время Департамент юстиции расследует менее 20% обращений.

Для Сассаны Йи, чья бабушка умерла после жестокого избиения в Сан-Франциско в 2019 году, исцеление означало налаживание межкультурных связей между сообществами, которые часто существуют бок о бок.

“Ее смерть пробудила во мне осознание того, что я могу преодолевать культурные барьеры и развивать дружеские отношения,” — сказала Йи, которая выступает за то, что она называет трансформационной справедливостью.

В рамках своей работы Йи провела месячную поездку по стране с 10 старшеклассниками: половина афроамериканцы, половина – американцы китайского происхождения.

“Мы посетили 16 городов, чтобы узнать о культуре друг о друга, истории и вкладе в развитие США,” — сказала она. “Мы должны понять, кто мы как личности и как коллектив.”

В мае прошлого года законодательный орган одобрил переименование детской площадки, где напали на бабушку Сасаны, Йик Ой Хуанг, в Парк мира и дружбы Йик Ой Хуанг.

“Это имя предложил чернокожий старейшина из общины,” — сказала Йи. “Что является очень мощным символическим жестом солидарности.”