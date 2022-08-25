Зеленский заявил, что Украина будет сражаться «до конца»￼

Президент Украины выступил с обращением по случаю Дня независимости, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что украинцы «сражаются за свою судьбу».

Он заявил об этом в выступлении по случаю Дня независимости, который совпал с шестимесячной отметкой с начала российского вторжения.

Выступая с Майдана Незалежности (площади Независимости) в Киеве, Зеленский сказал, что Украина будет сражаться за свою землю «до конца».

По его словам, если раньше прекращение войны означало наступление мира, то теперь Украине нужна победа.

«И мы поднимем руки вверх только один раз – когда будем праздновать нашу победу. “По всей Украине”, – сказал Зеленский. – Потому что мы не торгуемся своими землями и своими людьми. Для нас Украина – это вся Украина. Все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов». Зеленский заявил, что Украина восстановит контроль над Донбассом и Крымом.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости и пообещал 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.