Россияне должны “жить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию” заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Washington Post в начале августа.

“США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, которые уязвимы для нарушений прав человека,” — заявил представитель Госдепартамента. “Нам также было ясно, что важно провести черту между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом России.”

В понедельник США отказали Украине в требовании полностью запретить выдачу виз россиянам, заявив, что Вашингтон не хотел бы закрывать пути убежища для российских диссидентов и других лиц.

Кроме США, Владимир Зеленский обращался с аналогичной просьбой к государствам Европейского Союза. Некоторые его члены, такие как Литва, Латвия, Эстония, Польша, уже приняли решение не выдавать визы россиянам и не продлевать полученные.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета выдачи виз россиянам, о чем он заявил в понедельник, заявив, что россияне должны иметь возможность бежать из своей страны, если они не согласны с режимом.