Опрос Reuters/Ipsos: чуть больше половины американцев считают, что США должны поддерживать Украину

В среду Reuters/Ipsos опубликовал опрос общественного мнения, проведенным она прошлой неделе. В опоросе приняли участие 1005 человек и он показал, что 53% респондентов выразили согласие с поддержкой Украины “до тех пор, пока все российские войска не будут выведены с территории, на которую претендует Украина”.

Против поддержки высказались 18% опрошенных.

Согласно опросу, 66% демократов поддерживают помощь США Украине по сравнению с 51% республиканцев.

За предоставление Украине оружия высказались 51% опрошенных, 22%, которые выступили против. Как указывает Reuters, в предыдущих опросах большее количество американцев поддерживало поставки оружия Украине.

Также, опрос показывает, что американцы согласны с политикой президента Джо Байдена по поддержке Украины, несмотря на экономические опасения и внутриполитические события.