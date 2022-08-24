Президент Байден объявил аннулирование долгов для выпускников американских ВУЗов

Президент Байден объявил о плане забвения студенческих долгов, в особенности у представителей среднего класса. Как отмечает администрация Белого дома, частичное или полное прощение студенческих долгов получат выпускники ВУЗов с годовым доходом не более $125 тыс.

Согласно анализу Министерства образования, типичный студент бакалавриата, взявший кредит, заканчивает обучение с долгом почти в 25 000 долларов.

Стремительно растущий совокупный долг по федеральным студенческим кредитам — 1,6 трлн долларов для более чем 45 миллионов заемщиков является значительным бременем для среднего класса Америки. Заемщики из среднего класса борются с высокими ежемесячными платежами и растущими балансами, которые мешают им накапливать богатство, например, покупать дома, откладывать деньги на пенсию и начинать малый бизнес.

Департамент образования предоставит до 20 000 долларов в качестве списания долга получателям гранта Пелла (Pell Grant), принадлежащим Министерству образования, и до 10 000 долларов США в счет списания долга лицам, не получающим гранта Пелла.