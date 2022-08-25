США назвали дипломатию единственным способом прекратить конфликт в Украине￼

При этом в Госдепартаменте заявили, что ничто не указывает на готовность Москвы к серьезным переговорам, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Госдепартамент США заявил, что считает дипломатию «единственным способом» прекращения конфликта в Украине.

«Мы четко заявили, что дипломатия – это единственный способ положить конец этому конфликту, но Россия стабильно не показывает никаких признаков того, что она готова серьезно участвовать в переговорах», – заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

«Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, обладающую средствами защиты от дальнейшей агрессии, и мы сосредоточены на том, чтобы максимально укрепить позиции Украины на поле боя, чтобы, когда придет время, у Украины было как можно больше рычагов за столом переговоров», – добавил Патель.

«Украина постоянно демонстрирует свою приверженность мирному урегулированию конфликта путем переговоров, и мы считаем, то если и когда Россия будет готова действовать в духе доброй воли, также будет готова и Украина», – заявил Патель.

Заявление Госдепартамента появилось на фоне обещания президента Украины Владимира Зеленского, данного в День независимости Украины, «сражаться до конца».