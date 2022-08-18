Гражданин России экстрадирован из Греции в США для предъявления обвинений в финансовых преступлениях

Гражданин России Александр Винник, обвиняемый в деятельности BTC-e, криминальной криптовалютной биржи, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов, был экстрадирован из Греции в США для предъявления обвинений в Северном округе Калифорнии.

Как сообщает департамент юстиции, 42-летнему Александру Виннику в январе 2017 года было предъявлено обвинение по 21 пункту. Винник был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по запросу США.

Согласно обвинительному акту, Винник и его сообщники предположительно владели, управляли BTC-e, крупной организацией, занимающейся киберпреступностью и отмыванием денег в Интернете, которая позволяла своим пользователям торговать биткойнами с высоким уровнем анонимности и создавала клиентскую базу, сильно зависящую от по преступной деятельности.

В 2017 году FinCEN (Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями) наложило гражданский денежный штраф на BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и на Винника за его роль в нарушениях.

В обвинительном заключении BTC-e и Винник обвиняются по одному пункту обвинения в нелицензионном бизнесе по денежному обслуживанию и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, также Виннику инкриминируется 17 пунктов отмывания денег и два пункта — участие в незаконных денежных операциях.

Как сообщает российская пресса, адвокаты Винника заявили о многочисленных нарушениях при экстрадиции их клиента в США.