Количество межрасовых браков в США продолжает расти

Количество межрасовых/межкультурных браков в Соединенных Штатах уже много лет растет. По данным Pew Research Center, около 17% новых браков составляют межрасовые пары. В этих союзах появляются многорасовые и мультикультурные дети.

В условиях роста открытого расизма и проблем с правами на личную жизнь и неприкосновенность частной жизни, каковы жизненные реалии межрасовых пар и их потомков? Что говорят исследования об общественном мнении и скрытых предубеждениях? И могут ли сами эти семьи помочь победить предрассудки в долгосрочной перспективе.

Эксперты и исследователи обсудили данные и идеи по этому вопросу на еженедельном брифинге EMS 5 августа, а приглашенная многорасовая семья рассказала о том, что нужно, чтобы добиться успеха и процветания в нашем все более поляризованном обществе:

• Джастин Гест, адъюнкт-профессор политики и управления George Mason University’s Schar School of Policy and Government.

• Эллисон Скиннер Доркеноо, доцент кафедры поведенческих наук, социальной психологии Университета Джорджии.

• Соня и Ричард Канг, многокультурная и межрасовая пара, объединяющая афроамериканцев, латиноамериканцев и корейцев, у которых четверо детей, принадлежащих к разным культурам. Соня является вице-президентом многокультурных семей Южной Калифорнии и владельцем компании по производству детской одежды Mixed-Up Clothing.

Соня Карг считает себя афроамериканкой, мексиканкой и пуэрториканкой. Ричард Канг – американец корейского происхождения, но не говорил по-английски до школьного возраста. Они познакомились и поженились в Лос-Анджелесе, у них родилось четверо детей, которых они воспитывают в мультикультурной, многорасовой и многоязычной семье. Пара поделилась своим опытом.

“Я познакомилась с Ричардом, и у нас есть дети, принадлежащие к разным расам, и я думаю: как мы собираемся сделать их лучше,” — сказала Соня, чей отец — афроамериканец, а мать — мексиканка.

“В детстве я просто всегда знала, что не очень хорошо вписываюсь,” — вспоминает она о своем воспитании в 80-х годах на Гавайях и в Лос-Анджелесе, когда стандартом были светлые волосы, голубые глаза и крупные волны. “У меня была более темная кожа, и у меня были жесткие вьющиеся волосы. У меня была фамилия Смит в преимущественно латиноамериканском районе в школе, но я говорила по-испански. Поэтому я всегда выделялась”.

То же самое было и с Ричардом, мужем Сони. “Я мог бы сказать, что в нашей семье было что-то особенное,” — говорит он о своем детстве, когда он говорил по-корейски в преимущественно белом районе.

Данные переписи 2020 года показывают, что “смешанная раса” является самой быстрорастущей категорией в рамках расовой идентичности, и, по данным исследовательского центра Pew Research Center, около 17% новых браков являются межрасовыми.

Во время пандемии Covid в городах по всей стране произошел значительный всплеск нападений на расовой почве, что потрясло сообщества и способствовало росту напряженности.

По словам Джастина Геста, рост числа межрасовых браков противостоит растущему “разделению, поляризации и некоторому насилию, которое мы наблюдаем в нашей стране.”

Гест, автор книги 2022 года “Меньшинство большинства”, в которой рассматриваются общества, в которых господствующие религиозные или расовые группы утратили свое численное преимущество, говорит, что такие семьи, как Канги, являются “мощным способом для людей преодолеть разделяющую политику, которая имеет место в обществах, переживающих кризис демографических изменений.”

Сюда входят и США, где, по прогнозам демографов, к 2045 году неиспаноязычные белые перестанут составлять большинство.

“Когда люди вступают в смешанные браки, это в основном обезоруживает политику поляризации и разделения,” — отмечает Гест. “Эти отношения стирают эти границы. Они не позволяют политикам и другим использовать разжигание страха, чтобы разделить нас.”

Межрасовые браки были запрещены в США до решения Верховного суда 1967 года “Ловинг против Вирджинии”. Согласно данным переписи населения, с 2010 по 2020 год количество межрасовых союзов выросло в три раза.

Наиболее распространены союзы белых и азиатов, а также белых и латиноамериканцев, и только 20% всех межрасовых пар заключаются между двумя небелыми партнерами. Калифорния является лидером по количеству межрасовых браков, а второе место занимают Гавайи.

И, по словам Эллисон Скиннер Доркеноо, наблюдается «значительный рост» представленности межрасовых пар в СМИ, что коррелирует с данными, показывающими, что 94% американцев одобряют такие отношения и союзы.

Но, добавляет Доркеноо, во многих семьях, в том числе и у Ричарда, все еще сохраняется предубеждение в отношении браков представителей одной расы.

“Я хотел жениться на Соне, несмотря ни на что,” — сказал он, описывая первоначальный отказ родителей от его будущей жены. Только после того, как его отец заболел, а затем после того, как его родители встретились со своими внуками, “они действительно открыли нам свои сердца”.

Супруги рано решили воспитывать своих детей в многоязычном доме. “Мы назвали это “культурной защитой нашего дома”, чтобы защитить их идентичность,” — сказала Соня. “Мы позаботились о том, чтобы привезти продукты, книги и фильмы, все, что действительно похоже на нашу семью”.

Соня, президент некоммерческой организации “Мультикультурные семьи Южной Калифорнии”, создала бизнес по производству детской одежды под названием Mixed-Up Clothing с намерением использовать моду как средство для обсуждения вопросов культуры, разнообразия и инклюзивности.

“Я знала, что в одежде есть что-то, что вызывает ощущение себя, и я хотела воспроизвести это чувство,” — сказала она. “Тот факт, что люди понимают это и тратят время на то, чтобы увидеть, что в разнообразии есть красота, действительно помог направить разговор.”