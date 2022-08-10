ВойнаНовостиЖизньРелигияСтатьиФотовидеоЭксклюзив «Росіяни стріляли по церкві та у волонтерів» Aug 10, 2022 120 FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedinReddItEmailTelegramVKViber ПО ТЕМЕ CDC смягчило свои требования, введенные в связи с COVID Количество межрасовых браков в США продолжает расти Госдеп вводит санкции против 100 должностных лиц Республики Беларусь Долина Смерти закрыта из-за рекордного наводнения В Крыму зафиксирована серия взрывов на военном аэродроме Священик Української православної церкви в м. Ірпінь, отець Андрій Клюшев розповів “Слов’янському Сакраменто” про перші дні війни та про те, скількох своїх співвітчизників довелося йому поховати після нападу росіян