По данным Пентагона, в Украине убито или ранено до 80 000 россиян 

В понедельник на пресс-брифинге заместитель министра обороны Колин Каль сообщил, что с начала войны в Украине 24 февраля потери России составляют 80 000 человек убитыми и ранеными.

По словам чиновника, российские силы также потеряли «три или четыре тысячи» бронетехники и, возможно, у них заканчиваются имеющиеся высокоточные ракеты. Эти потери “довольно примечательны, учитывая, что россияне не достигли ни одной из целей Владимира Путина в начале войны”, — сказал он журналистам.

Каль признал, что украинская сторона также понесла значительные потери в живой силе на поле боя, но не привел цифр.