США требуют от Украины выбрать надежного прокурора для борьбы с коррупцией

Во вторник Америка призвала Украину выбрать заслуживающего доверия главного прокурора взамен уволенной Ирины Венедиктов, призвав принять меры по борьбе с коррупцией даже когда страна “защищается от агрессивной войны России”.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам на пресс-брифинге, что борьба с коррупцией, долгое время вызывавшая серьезную озабоченность в Украине, имеет решающее значение, поскольку страна стремится к членству в Европейском Союзе.

“С коррупцией нужно бороться, даже когда Украина защищается от агрессивной войны России. Война России против Украины представляет собой внешнюю угрозу. Коррупция представляет собой внутреннюю угрозу,” — сказал представитель Госдепартамента.

“Мы присоединяемся к народу Украины и подчеркиваем важность прозрачного назначения высококвалифицированного и действительно независимого преемника на пост генерального прокурора,” — заявил журналистам Нед Прайс.