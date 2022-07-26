В воскресенье епископ Ламор Уайтхед, возглавляющий церковь “Лидеры завтрашнего дня” в районе Канарси в Бруклине и известный яркой демонстрацией своего богатства, проводил утреннее богослужение, которое также транслировалось онлайн. В это время он увидел, как несколько вооруженных мужчин вошли в церковь. После ограбления они уехали на “Мерседесе”.

Епископ Ламор Уайтхед рассказал об ограблении в видео в своем Instagram: “Когда я [увидел], как они вошли в святилище с оружием, я сказал всем: “Ложитесь”. Я не знал, хотели ли они расстрелять церковь, то ли просто пришли ограбить.

Он также сказал, что преследовал мужчин пешком, а затем на своей машине, и что знает, что грабители переоделись в машине и сняли маски.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Представитель церкви сообщил изданию NPR, что трое грабителей “забрали у жертв драгоценности на сумму более 1 миллиона долларов”.

Епископ Ламор отметил высокую стоимость украденных драгоценностей. Он предположил, что грабители смотрели его проповеди, чтобы найти свою цель. Однако любящий роскошь проповедник заявил “это всего лишь материальные вещи”.

“Я знаю, что многие люди скажут: “О, почему ты такой яркий?,” – он сказал. “Дело не в том, что я яркий. Речь идет о том, что я покупаю то, что хочу купить. Это моя прерогатива покупать то, что я хочу купить. Если я усердно работаю над этим, я могу купить то, что хочу купить.”