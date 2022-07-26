Дискриминация людей из-за их возраста в повседневной жизни

Повседневный эйджизм — стереотипное представление или дискриминация людей из-за их возраста — имеет большое значение для людей в возрасте 50 лет и старше. 93% пожилых людей говорят, что сталкивались с той или иной формой дискриминации по возрасту, сообщает AARP. В заголовках новостей часто задается вопрос – не слишком ли стар президент Байден, чтобы баллотироваться на второй срок или о психическом здоровье сенатора Дайан Файнштейн.

Женщины страдают от возрастных предубеждений несоразмерно больше, особенно на рабочем месте. Более того, эйджизм оказывает вредное воздействие на здоровье.

Спикеры брифинга EMS, проведенного 15 июля, обсудили предвзятость, связанную с возрастом, и ее физическое и психическое воздействие на пожилых людей:

• Доктор Джули Аллен, адъюнкт-преподаватель Исследовательского центра групповой динамики Института социальных исследований Мичиганского университета. Доктор Аллен была ведущим исследователем недавней статьи JAMA: «Опыт повседневного эйджизма и здоровье пожилых людей в США». Она обсудит последствия эйджизма для здравоохранения.

• Доктор Луиза Аронсон, гериатр и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Она была финалистом Пулитцеровской премии за свою книгу «Старость: новое определение старения, преобразование медицины и переосмысление жизни». Доктор Аронсон рассказала о непропорционально сильном влиянии эйджизма на женщин.

• Пол Клейман, национальный координатор сети журналистов Generations и редактор Generation Beats Online. Он обсудил влияние эйджизма на политику.

• Патрисия М. Д’Антонио, вице-президент по политике и профессиональным вопросам Геронтологического общества Америки и исполнительный директор инициативы «Переосмысление старения». Она рассказала о путях борьбы с эйджизмом как на индивидуальном, так и на общественном уровне.

Три примера “повседневного эйджизма”:

– Мужчина приходит к своему ортопеду, чтобы пожаловаться на боли в левом колене.

“О, вы просто становитесь старше,” — пренебрежительно говорит врач.

“Возможно, я старею, док, но мое правое колено не болит,” — отвечает мужчина.

– Поздравление с днем ​​рождения: “Женщина не похожа на бутылку хорошего вина. Она имеет тенденцию становиться с возрастом кислой и горькой.”

– Молодой работник шутит над коллегой: “Ты все еще приходишь каждый день? Отойдите в сторону, освободите место для молодой крови.”

Существует бесчисленное множество других примеров эйджизма, в том числе в сфере здравоохранения, занятости и жилья. Предвзятость, связанная с возрастом, выражается как явно, так и неявно, отдельными людьми или институционально и культурно.

Эйджизм может иметь серьезные последствия для физического и психического благополучия пожилых людей. Более 82% взрослых старше 50 лет говорят, что регулярно сталкиваются с одной или несколькими формами повседневного эйджизма, сообщил Мичиганский университет, который провел опрос 2048 взрослых.

Более высокие уровни повседневного эйджизма связаны с повышенным риском оценки своего физического и психического здоровья как удовлетворительного или плохого, сказала доктор Джули Обер Аллен.

По ее словам, более высокий уровень эйджизма также был связан с наличием множества хронических заболеваний, таких как диабет или болезни сердца, повседневный эйджизм также способствует ускоренному старению и преждевременной смертности.

Структурное неравенство в системе здравоохранения США лишает пожилых людей жизненно важных процедур, таких как трансплантация органов и клинические испытания. Кроме того, врачи, как правило, общаются с опекуном, который привел пациента, чтобы пожилые люди не могли напрямую защищать себя, сказала доктор Джули Обер Аллен.

Доктор Луиза Аронсон обсудила несоразмерное влияние эйджизма на женщин. Она отметила, что цветные женщины сталкиваются сразу с расизмом, сексизмом и эйджизмом вместе, а это тревожная смесь, которая, среди прочего, влияет на экономическую стабильность и самовосприятие.

Женщины по всем направлениям зарабатывают 82 цента на каждый доллар, который зарабатывает мужчина. Черные и латиноамериканские женщины зарабатывают 65 центов по сравнению с их коллегами-мужчинами. Цветные женщины с учеными степенями зарабатывают 70 процентов от того, что зарабатывают мужчины.

“Поэтому женщины вступают в старость с меньшими деньгами и меньшими ресурсами,” — сказала Аронсон.

По ее словам, «лукизм» также имеет значение для женщин старшего возраста. “Важность молодой и привлекательной внешности гораздо важнее для женщин, чем для мужчин. На женщин оказывается большое давление, чтобы они выглядели моложе, краска для волос, все косметические операции.”

Женщины, которые отказываются от продуктов, чтобы выглядеть моложе, оцениваются как менее ценные, менее компетентные и с большей вероятностью будут уволены с той же квалификацией и оценками эффективности, что и мужчины», — сказал Аронсон.

Пол Клейман обсудил влияние эйджизма на политику. По его словам, СМИ продвигают концепцию геронтократии — правления, основанного на правлении пожилых людей — как нездоровую для статуса страны.

“Звучали призывы смести лидеров в возрасте 70-80 лет, потому что они составляют геронтократию людей, которые, как предполагается, не в курсе потребностей страны,” — сказал он.

“Слишком многие экономические и политические лидеры по-прежнему рассматривают наше быстро стареющее население как надвигающееся бюджетное бремя,” — сказал Клейман, добавив, что средства массовой информации должны переориентировать свои сообщения на изучение того вклада, который пожилые люди вносят в наше общество.

Патрисия М. Д’Антонио рассказала о решениях проблемы эйджизма как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Как она заявила, общение является ключевым моментом.

“Мы должны признать, что это хорошо, что у вас есть слуховой аппарат, хорошо, что у вас есть доступ к инвалидной коляске или доступ к шаттлу, транспорт, чтобы иметь возможность передвигаться. Потому что тогда мы знаем, что можем чувствовать, что продолжаем вносить вклад в общество”, — сказала она.

“Таким образом, мы даже признаем в нашей слабости, когда у людей может быть больше хронических заболеваний и больше проблем, у них все еще есть возможность внести свой вклад благодаря той накопленной мудрости, которую мы приобрели на протяжении всей нашей жизни,” — сказала она. “Достаточно часто для нас важно выделить и рассказать более полную историю о старении, показывающую творческие решения, демонстрирующую, что мы в высшей степени инновационны.”

“Это те ценности, которые, как мы знаем, заставят людей думать о старении гораздо в более полном смысле,” — сказала Патрисия М. Д’Антонио.