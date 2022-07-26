Сакраменто продолжает поддерживать Украину

В Сакраменто, Калифорния, состоялось традиционное ежемесячное всенощное бдение, посвящено пятому месяцу путинской агрессии против Украины.

«Всенощное бдение подчеркнуло нашу веру в украинское сопротивление и грядущую победу. Чтобы подчеркнуть человеческую и культурную силу украинской борьбы, наше сообщество представило визуальную картину украинских национальных костюмов: яркую, красочную, вызывающую!» – говорят организаторы мероприятия.

Выступления спикеров сопровождала традиционная и современная украинская музыка. Переда Капитолием штата была проведенапресентация анти-военных плакатов.

После традиционной минуты молчания присутствующие признали «огромные жертвы и героизм среди защитников Украины, способствовали участию США в поддержке Украины», продемонстрировали стратегические, тактические и тыловые достижения украинской армии, выступили за присвоение Российской Федерации статуса государства спонсора-терроризма.

Ставшее уже традиционным для Сакраменто бдение ознаменовалось более широким участием американских лидеров и украинской диаспоры в Калифорнии, говорят представители российской оппозиции в эмиграции.