Директор ЦРУ: в Украине погибли около 15 тысяч российских военных￼

По оценкам Соединенных Штатов, российские потери в Украине на данный момент достигли около 15 тысяч убитыми и, возможно, 45 тысяч ранеными, заявил в среду директор ЦРУ Уильям Бернс, предупредив, что Киев также понес значительные потери, передает VOA.

«Согласно последним оценкам американского разведсообщества, примерно 15 тысяч (российских военнослужащих) убиты, и, вероятно, втрое больше ранены. Это достаточно серьезные потери», – заявил Бернс, выступая на Форуме по безопасности Института Аспена в Колорадо.

«Украинцы также понесли потери, возможно чуть меньшие, однако серьезные потери», – добавил он.

Для сравнения, потери ВС СССР за десять лет войны в Афганистане составили примерно 15 тысяч убитых и около 54 тысяч раненых.

Россия не сообщает о своих потерях в Украине, в последний раз официальные данные были приведены в конце марта – около 1,3 тысяч убитых. Украина оценивает российские потери в примерно 38,5 тысяч, не указывая количество убитых и раненых.

В начале июля Би-Би-Си, использовавшие сообщения российских СМИ, смогли подтвердить гибель более 4,5 тысяч российских военных.

В середине июля Тони Радакин, начальник Штаба обороны Великобритании, сообщил, что потери ВС РФ убитыми и ранеными составляют примерно 50 тысяч человек.

Корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин сообщает, что по словам Бернса, изначально президент РФ Владимир Путин рассчитывал взять Киев менее, чем за неделю. «Он на самом деле верит своим заявлениям, что Украина – не настоящая страна», – добавил глава ЦРУ.