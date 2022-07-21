США рассматривают возможность поставки Украине военных самолетов

США и союзники могут предоставить Украине истребители. Об этом заявил глава штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун, сообщает VOA.

Речь идет о доставке самолетов, производимых в странах-союзниках, а не в России, указал Браун в своем выступлении на Аспенском форуме безопасности в среду.

“Это не будут российские [самолеты], могу вам сказать, – заявил Браун. – Однако не могу сказать, что точно это будет”. Среди возможных вариантов Браун перечислил шведский Gripen, французский Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Браун отметил, что также рассматривается возможность обучения украинских пилотов.

“Я считаю, что у нас есть аспект ответственности, – приводит издание Military Times слова Брауна на форуме, – как в отношении наших союзников и партнеров, предоставлять им обучение по разным возможностям. Отчасти это означает понимание, куда Украина хочет идти и как поддержать их теперь” .

В проекте оборонного бюджета на 2023 год, утвержденном Палатой представителей США, предусмотрено 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов.

Окончательное решение по этому поводу еще не принято, заявил председатель Объединенного комитета штабов США Марк Милли. В ходе пресс-конференции в среду он указал, что Пентагон “изучает ряд возможностей, включая тренировку пилотов”. В настоящее время, заметил Милли, приоритетом поддержки являются неотложные задачи и “помощь в битве, которую они ведут, использование вооруженных систем, необходимых им для успеха в этой битве… Я бы не вдавался в прогнозы, где они будут через месяцы или годы в плане обучения пилотов”.

Пресс-конференция Милли прошла по результатам четвертого заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины в среду.