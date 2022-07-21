Президент Джо Байден заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер тест на дал положительный результат на COVID-19. Сообщается, что президент США “полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы”.

“Он начал принимать Паксловид. В соответствии с рекомендациями CDC, он будет изолирован в Белом доме и продолжит выполнять все свои обязанности в течение этого времени. Этим утром он связался с сотрудниками Белого дома по телефону и примет участие в запланированных встречах в Белом доме этим утром по телефону и через Zoom из резиденции, – сообщила Карин Жан-Пьер.

В соответствии с протоколом Белого дома для положительных случаев COVID, который выходит за рамки рекомендаций CDC, президент продолжит работать в изоляции, пока не получит отрицательный результат. Как только тест президента даст отрицательный результат, он вернется к работе без ограничений.

Последний предыдущий тест президента на COVID был сделан во вторник, когда у него был отрицательный результат теста.