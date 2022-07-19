Приблизительно 25 000 украинцев смогли пересечь границу с Соединенными Штатами в начале этого года, и большинство из них сделали это через регион Тихуана-Сан-Диего, передает KXAN.

Волонтер, который руководит усилиями по оказанию помощи беженцев Влад Федорошин сказал Border Report, что большинство из них беженцев оседают в штатах Вашингтон, Нью-Йорк и в столице Калифорнии Сакраменто.

По его словам, беженцы получают юридическую помощь, помощь в подачи заявлений на получение разрешений на работу, социальных пособий, талонов на питание и других вещей. Также им предлагаются курсы английского языка и даже уроки серфинга.

Тем не мене, для многих украинских беженцев жизнь в США оказывается трудной из-за дорогого жилья: “Снять квартиру очень тяжело, потому что она дорогая, а у тебя нет кредитной истории, поэтому снять квартиру практически невозможно,” — сказал Федорошин.

По словам волонтера, 5% от прибывших украинцев вернулись обратно домой, потому что не могли здесь выжить.