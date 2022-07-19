Командующий Национальной гвардией Калифорнии уходит в отставку из-за скандалов

Глава Национальной гвардии Калифорнии генерал-майор Дэвид Болдуин уйдет в отставку в конце месяца – подтвердил в понедельник офис губернатора Гэвина Ньюсома. Об этом пишет The Sacramento Bee.

Уход главы Национальной гвардии произошел вслед за расследованием Times, в котором описывалась череда неприятных эпизодов для гвардии, включая обвинения в злоупотреблении властью, гомофобии, антисемитизме и расизме. Болдуина сменит генерал-майор Мэтью Биверс.

Согласно расследованию Times, были выявлены внутренние жалобы на репрессии против разоблачителей и обвинения в сокрытии неправомерных действий руководства гвардии. Жалобы были на авиабазу гвардии Фресно и включали инцидент, когда кто-то помочился в сапоги женщине-гвардейцу.

Также расследование Times показало , что начальство гвардии подготовило истребитель F-15C в 2020 году для возможной миссии, в которой самолет должен был пролететь низко над гражданскими протестующими, чтобы напугать и разогнать их. Вскоре были отстранены от должности или уволены высокопоставленные руководители.

По сообщениям AP, согласно интервью и конфиденциальному отчету The Times, генеральный инспектор ВВС США провел расследование в отношении бригадного генерала Джеффри Маграмав связи с жалобами на то, что он нарушал правительственные правила, заставляя подчиненных возить свою мать за покупками, выполнять другие личные поручения и выполнять часть его обучения по кибербезопасности.

Согласно The Times, внутреннее расследование подтвердило утверждения о том, что бригадный Генерал Дэвид Хокинс выступил с антисемитскими и гомофобными оскорблениями, в том числе о том, что евреи являются нераскаявшимися грешниками и что однополые браки являются причиной нападения террористов на Соединенные Штаты. По словам гвардии, в результате Хокинс получил письмо с выговором.

Другой результат расследования – финансовый офицер Гвардии полковник Джонатан Картрайт был арестован в марте по подозрению в демонстрации своих гениталий перед тремя женщинами в ресторане в округе Арлингтон, штат Вирджиния. Полиция предъявила Картрайту обвинение в правонарушении, но дело было закрыто за отсутствием доказательств.

Интервью и отчеты охраны, просмотренные The Times, показывают, что среди других предполагаемых неправомерных действий были оскорбления латиноамериканского сержанта «ленивым мексиканцем» и преследование афроамериканского солдата, потому что он был «парнем из Black Lives Matter». Другого капитана обвинили в том, что он спросил еврейского солдата, не является ли пепел от сигар его «родственником». Оба капитана якобы подделали сертификаты физической подготовки для членов гвардии.

Также были сообщения о задержании командира авиакрыла за вождение в нетрезвом виде, использовании военной кредитной карты для личных покупок и пр.

Командир авиакрыла Гвардии сталкивался с жалобами на то, что она использовала военную кредитную карту, чтобы купить чистящие средства для своей собаки, и заставила подчиненных выгуливать домашнее животное на работе.

Нынешние и бывшие члены гвардии обвинили Болдуина в том, что в организации широко распространено представление о том, что высокопоставленные офицеры, ведущие оскорбительное и неэтичное поведение, защищены от серьезных наказаний.

Все эти вопросы были предметом внутреннего расследования самой Национальной Гвардии.

По сообщению АP, Болдуин отрицает, что защищал командиров от наказания.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Дэвид Болдуин активно поддержал украинскую диаспору в ее стремлении оказать военную помощь Украине.