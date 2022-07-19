В Сакраменто не хватает переводчиков для помощи беженцам из Украины

Большинство беженцев из Украины присоединяются к общинам в городах Лос-Анджелес, Сакраменто, Сан-Диего и Сан-Франциско. Многие из них нуждаются в немедленной медицинской помощи в связи, например, с беременностью, высоким давлением и диабетом или по другом причинам.

Агентствам социального обслуживания не хватает персонала после многих лет сокращения финансирования, и теперь они отчаянно нуждаются в квалифицированных переводчиках, которые могли бы сопровождать вновь прибывших беженцев, сообщает Capradio.

Доктор Суми Мишра, медицинский директор Департамента здравоохранения округа Сакраменто сообщила, что “у них есть четыре сотрудника, которые говорят по-русски или по-украински, и нужно еще трое, чтобы удовлетворить весь спрос” и они “не могут их найти”.

Доктор Суми Мишра сказалa, что окружная клиника для беженцев проводит набор на шесть вакансий. Но количество кандидатов ограничено, т.к. работа требует языковых навыков, нэп неконкурентная с предложениями в частном секторе – $37 000 до %45 000.

Поскольку приток беженцев в регион Сакраменто очень интенсивный, то проблема нехватки переводчиков стоит остро. Для сравнения: департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес, заявил, что у него достаточно переводчиков, чтобы удовлетворить спрос, сообщает Sacramento Bee.

По словам Рича Десмонда, руководителя округа Сакраменто, надзорные органы округа Сакраменто настаивают на том, чтобы штат высвободил дискреционное финансирование для решения проблемы наплыва беженцев. Округ недавно выделил 3 миллиона долларов на оказание поддержки недавно прибывшим афганцам и может принять аналогичные меры для украинцев.

Что касается самой помощи, представители здравоохранения округа заявили, что они готовы обслуживать беженцев, хотя нехватка кадров вряд ли будет решена в ближайшее время.

“Все больше и больше семей появляются у нашего порога,” — сказала доктора Суми Мишра. “Мы приняли решение, что не собираемся отказывать им, даже если у нас нет четкого представления об их правовом статусе”.