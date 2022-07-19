Медсестры из Сакраменто оказывают помощь беженцам из Украины

Три медсестры из госпиталя Милосердия в Сакраменто ездили к границе с Украиной, чтобы помогать беженцам.

Эти три сестры милосердия будут удостоены чести и проведут церемониальные подачи во время игры San Francisco Giants во вторник в Oracle Park в рамках Ночи благодарности медсестры команды.

Одной из сестер была Вита Паддубна. Она рассказала радио KCBS о своих впечатлениях после работы на границе Польши и Украины. Вита провела две недели на границе, оказывая помощь на границе с логистикой, координацией поездок выживших в другие страны, много приходилось помогать с переводом на английский.

“Это было грустное зрелище. Было много людей, просто напуганных и бегущих, по сути, чтобы спасти свою жизнь,” – сказала она. “Намного хуже видеть это лично, просто потому, что вы получаете эти чистые эмоции из первых рук.

Паддубна сказала, что этот опыт изменил ее жизнь и она намерена продолжать работать медсестрой. Также она хочет вернуться на границу, чтобы помогать военным беженцам.