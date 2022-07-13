NASA опубликовало первый полноценный снимок с телескопа “Джеймс Уэбб”

Президент Джо Байден обнародовал это изображение скопления галактик SMACS 0723, известного как Первое глубокое поле Уэбба, во время мероприятия в Белом доме в понедельник, 11 июля.

Изображение с телескопа охватывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на земле держит на расстоянии вытянутой руки, и показывает тысячи галактик в крошечном кусочке огромной вселенной.

Объединенная масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая более далекие галактики, в том числе те, которые были замечены, когда Вселенной было меньше миллиарда лет. Исследователи будут продолжать использовать Джеймса Уэбба для более длительных экспозиций, открывая больше нашей огромной Вселенной.

Четкое изображение в ближнем инфракрасном диапазоне выявило слабые структуры в очень далеких галактиках, предлагая наиболее детальное представление о ранней Вселенной на сегодняшний день.

На этом изображении показано скопление галактик SMACS 0723 в том виде, в каком оно появилось 4,6 миллиарда лет назад, с большим количеством галактик впереди и позади скопления.

“Джеймс Уэбб” — крупнейший и самый мощный телескоп, который человечество когда-либо запускало в космос. Аппарат разработан NASA совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством. С его помощью ученые могут исследовать фазы развития космоса — как Солнечной системы, так и других галактик.