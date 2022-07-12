Российскому игроку НХЛ дважды отказали во въезде в США

Звезда «Миннесоты Уайлд» (Minnesota Wild) Кирилл Капризов остается в России после того, как ему дважды отказали во въезде в США. Кроме того, из-за сложной политической ситуации в России, у Капризов.

По информации источников из лиги, молодой форвард пытался въехать в США через Дубай, но ему это было запрещено. Вторая попытка была через Карибские острова, но и она не возымела успеха.

“Однако он не смог въехать в США, возможно, потому, что в настоящее время у него нет рабочей визы, несмотря на то, что в сентябре прошлого года он подписал пятилетний контракт,” — сообщил Yahoo Sports Майкл Руссо из The Athletic.

В России Капризов обвиняется в покупке поддельного военного билета в 2017 году, хотя его отец опровергает это, заявив, что у его сына есть отсрочка от военной службы.

По сообщениям российских сами, ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Капризов может быть связан с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным, который был задержан в апреле по подозрению в незаконной помощи в приобретении военных билетов.