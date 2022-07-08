“Настоящее время”: в Украине уничтожены секретные дела высшего эшелона власти

“Настоящее время”, русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» при участии «Голоса Америки» опубликовал расследование об уничтожении сверхсекретных материалов уголовных дел, заведенных на представителей высшего эшелона украинских властей.

Как утверждают источники телеканала (финансируемого правительством США), материалы ряда громких уголовных дел в отношении бывшего президента Петра Порошенко, “кума Путина” Виктора Медведчука, бывшего премьер-министра Николая Азарова и прочих представителей украинской власти были тайно вывезены из Киева или сожжены за 2 часа до нападения военных сил России на Украину.

Речь идет о материалах следствия Государственного бюро расследований Украины, в том числе материалах слежки, допросов главных свидетелей таких дел как “Харьковские соглашения”, согласно которым Янукович продлил до 2042 года базирование российского флота в украинском Крыму, доведение украинской армии до нищеты, участия бывшего главы СБУ Якименко в разгоне Майдана, угольного дела Медведчука и другие.

Если это так (а это очень похоже на правду), то возникает несколько чрезвычайно важных вопросов, отмечают эксперты:

Во-первых, политическая элита Украины была осведомлена о нападении России на Украину и вместо того, чтобы эвакуировать людей, занималась сокрытием важных улик на вышеуказанных личностей.

Во-вторых, информация публикуется официальным рупором Вашингтона, что однозначно является определенным сигналом для киевских властей. Наряду с просьбами украинского правительства направлять вооружение в регион, этот скандал никак не послужит Украине в деле ее победы над врагом, а наоборот – послужит очередным доказательством чудовищной коррумпированности этой страны и ее правительства.

Как отмечается в докладной записке, приказ на уничтожение секретных документов подписал действующий директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com