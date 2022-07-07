В США выпустили монету в честь украинского острова Змеиный

С одной стороны монеты изображен тонущий российский флагман «Москва», с другой – украинский остров Змеиный, пишет VOA.

Сувенирный магазин Белого дома выпустил монету «Остров Змеиный», «посвященную борьбе Украины против вторжения России на острове Змеиный». Новость о выпуске памятной монеты появилась на сайте магазина в среду.

С одной стороны монеты номиналом 100 долларов изображен тонущий флагман «Москва», с другой – украинский остров Змеиный.

Приобрести монету можно на сайте сувенирного магазина Белого дома, ее стоимость составляет 100 долларов. 20% всей прибыли от продаж будут переданы украинским детям и женщинам.

Сувенирный магазин Белого дома был создан в 1946 году по инициативе президента Гарри Трумэна и сотрудников Секретной службы.

Остров Змеиный, расположенный в Черном море, стал широко известен после обнародования аудиозаписи, на которой российский крейсер «Москва» приказывает украинским военным сдаться, а в ответ получает реплику с использованием нецензурной лексики, адресованную «русскому военному кораблю». Аудиозапись стала вирусной, поскольку многие посчитали, что украинские военные, защищавшие остров, пали в бою. Позже выяснилось, что вместе с военными острова Змеиный был захвачен и гражданский поисково-спасательный корабль, пытавшийся их эвакуировать.

24 марта 2022 года украинский корабль «Сапфир» и 19 украинских гражданских моряков были освобождены Россией в результате обмена пленными. Заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук недавно заявила, что украинские власти работают над освобождением военных, которые несли службу на острове Змеиный.

14 апреля Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер «Москва» якобы затонул во время шторма в результате пожара и взрывов боеприпасов, хранившихся на борту. Однако представитель Пентагона, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, рассказал, что крейсер «Москва» был атакован украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». Уничтожение флагманского корабля, по словам источника, стало для Москвы «большим ударом».