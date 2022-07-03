Серия взрывов в Белгороде: повреждены несколько кварталов, есть погибшие

Власти российского города Белгород сообщили о серии взрывов в жилых районах. По предварительной информации мэра города, зафиксированы повреждения 11 многоэтажных домов и 39 частных.

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«По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших, – сказал губернатор Белгородской области Владислав Гладков.

По словам губернатора, «Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами «Точка-У». Все ракеты… были обезврежены, но одна ракета упала на жилой квартал, произошла детонация».

Российские власти сообщают, что среди погибших – украинские граждане.

Ранее сообщалось о рейдах украинских спецотрядах на территории РФ.