Так утверждает британская газета The Times, которая на условиях анонимности провела интервью с бойцами, участвовавшими в операциях “Адонис” и “22”.

Согласно The Times, диверсионные действия на российских нефтеперерабатывающих заводах и складах боеприпасов подрывают наступательные возможности России, при этом конечные цели этих операций на территории России неясны.

В этих операциях участвует украинский “батальон Шаман” — это 10-я дивизия специальных операций, которая обычно предназначена для проведения разведывательных операций и помощи в краткосрочных наступлениях. Множество украинских СМИ писали об этом батальоне.

В батальон Шаман могут вступить только военнослужащие со спецподготовкой и в хорошей физической форме. Бойцы «Шамана» рассказали The Times, что после пересечения линии фронта и государственной границы они применяют взрывчатые вещества во время операций.

Кроме рейдов в России, бойцы Шамана проводят тренировки для новобранцев, уделяя особое внимание тактическим технологиям.