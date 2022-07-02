Праздношатание с целью проституции больше не наказуемое занятие в Калифорнии

Перед длительными выходными в честь Дня Независимости (4 июля) губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал новый закон, который запрещает полиции арестовывать людей за праздношатание с целью проституции.

Отдельно уточняется, что это не легализация проституции, “это просто отменяет положения закона, которые привели к несоразмерному преследованию женщин” и взрослых трансгендеров, сказал Гэвин Ньюсом.

Также губернатор Калифорнии сказал, что “мы должны проявлять осторожность в отношении его реализации» и его администрация будет отслеживать тенденции в области преступности и судебного преследования «на предмет любых возможных непредвиденных последствий».

У закона много сторонников, в том числе среди представителей LGTBQ+ сообщества, которые убеждены, что “слишком долго калифорнийский закон использовался для преследования и ареста трансгендеров и гендерно-неконформных людей просто за то, что они существуют в общественных местах.”

Среди противников закона – Калифорнийский семейный совет, который разместил онлайн-петицию на своем сайте.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес и Калифорнийская исследовательская ассоциация блюстителей порядка не приветствовали закон, так, считают, что он усложнит как борьбу с теми, кто совершает преступления, связанные с проституцией и торговлей людьми, так и помощь тем, кто стал жертвой.