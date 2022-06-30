В Пентагоне высоко оценивают действия Украинской армии

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Хотя русские добились постепенных успехов на Донбассе, не похоже, чтобы они окружили город Лисичанск, заявил 27 июня высокопоставленный чиновник Министерства обороны.

Украинцы оказывают упорное сопротивление в Лисичанске и его окрестностях, сказал чиновник, отметив, что район, где идут бои, очень мал. Недалеко от Лисичанска находится город Северодонецк, который сейчас занимают российские войска.

По словам чиновника, из-за небольшой территории, которую российской армии удалось отвоевать, они теряют большое количество своих сил. «Украинцы заставляют дорого платить за очень маленький участок земли”.

«Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в этой части мира в довольно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства», — сказал чиновник.

По словам чиновника, Министерству обороны известно о растущих признаках сопротивления российской оккупации недалеко от Херсона. «За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников. И нам также известно, что сообщения свидетельствуют о том, что украинцам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона».

По словам чиновника, департамент также видел доказательства сохраняющихся проблем с моральным духом среди российских военнослужащих. Также Министерству обороны известно о нескольких освобожденных от службы российских генералах в Украине.

Что касается поставок оружия из США в Украину, чиновник сказал, что вскоре в Украину будут отправлены четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса.

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