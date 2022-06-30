В Пентагоне высоко оценивают действия Украинской армии

Хотя русские добились постепенных успехов на Донбассе, не похоже, чтобы они окружили город Лисичанск, заявил 27 июня высокопоставленный чиновник Министерства обороны.

Украинцы оказывают упорное сопротивление в Лисичанске и его окрестностях, сказал чиновник, отметив, что район, где идут бои, очень мал. Недалеко от Лисичанска находится город Северодонецк, который сейчас занимают российские войска.

По словам чиновника, из-за небольшой территории, которую российской армии удалось отвоевать, они теряют большое количество своих сил. «Украинцы заставляют дорого платить за очень маленький участок земли”.

«Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в этой части мира в довольно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства», — сказал чиновник.

По словам чиновника, Министерству обороны известно о растущих признаках сопротивления российской оккупации недалеко от Херсона. «За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников. И нам также известно, что сообщения свидетельствуют о том, что украинцам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона».

По словам чиновника, департамент также видел доказательства сохраняющихся проблем с моральным духом среди российских военнослужащих. Также Министерству обороны известно о нескольких освобожденных от службы российских генералах в Украине.

Что касается поставок оружия из США в Украину, чиновник сказал, что вскоре в Украину будут отправлены четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса.