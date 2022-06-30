Калифорнийцы получат $1050 от правительства штата

Калифорнийцы могут получить до $1050 для заправки автомобилей бензином. Эта выплата является частью пакета помощи, заложенного в профицитный бюджет штата, который законодатели должны утвердить позже на этой неделе.

Это предложение предполагает выплаты непосредственно налогоплательщикам вместо приостановки налога штата на топливо.

Таким образом, официальные лица Калифорнии планируют выплатить 9,5 миллиардов долларов примерно 23 миллионам человек. Деньги будут поступать независимо от наличия автомобиля.

На выплату будут иметь право пары с доходом менее $500 000 в год и одинокие люди с доходом менее $250 000 долларов в год.

$1050 – это максимальная выплата, которую может получить семья с детьми и доходом, которой не превышает $150 000 в год. А минимальная выплата составит $200 на человека без семьи и детей.

При этом, некоторые штаты – Мэриленд, Нью-Йорк, планирует это сделать Мичиган – приостановили свои налоги на топливо, и президент Джо Байден призвал к приостановке налога на топлив на национальном уровне.